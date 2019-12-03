ВЛАДИВОСТОК, 3 дек /ПРАЙМ/. Ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) в Приамурье стабилизировалась, новых вспышек заболевания нет, сообщает региональное управление ветеринарии.

Первый очаг АЧС в Амурской области был зафиксирован 7 августа в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. Затем АЧС зафиксировали в городах Благовещенск, Райчихинск и населенных пунктах семи районов области. Власти сообщали, что более 1 миллиарда рублей потрачено на ликвидацию последствий вспышки вируса.

"В настоящее время все пострадавшие от АЧС амурчане получили компенсационные выплаты за утраченных животных. Карантина по данному заболеванию в регионе нет", — говорится в сообщении.

В регионе усилят мониторинг эпизоотической ситуации. Особое внимание сотрудники ветнадзора уделят торговле продукцией животноводства и контролю за сырьем на производствах.