МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. "Почта России" запустила пилотный проект по реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи, сообщили РИА Новости в компании.

В рамках пилотного проекта аптеки открыты на базе трех почтовых отделений Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Подразделение "Почты" в Самарской области получило фармацевтическую лицензию на розничную торговлю лекарствами, уточнили в компании.

Там отметили, что в этих аптеках представлен широкий перечень препаратов, в том числе рецептурных, по доступной цене для обеспечения потребностей различных категорий граждан.

Ожидается, что пилот продлится четыре месяца, его итоги начнут подводить в марте. Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам пилота. В компании отметили, что открытие аптек в почтовых отделениях — это продолжение реализации розничного проекта "Почты" по созданию ориентированной на клиента среды в отделениях связи.

"Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения – одна из первоочередных задач "Почты России", — отметил заместитель гендиректора "Почты" по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 500 миллионов посылок, по прогнозам, в 2019 году доставит около 100 миллионов интернет-заказов. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в РФ. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту", составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). "Почта" имеет складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 870 собственных вагонов.