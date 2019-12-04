МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев уверен, что количество инвесторов в дальневосточные территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток сравняется с числом таковых в Дубае.

"Я помню, когда мы только начинали, пробовали, один из наших гостей, житель (Объединенных) Арабских Эмиратов, говорил о том, что в Дубае они создали особую экономическую зону и у них вышла цифра 3 тысячи инвесторов. Я про себя думал: 3 тысячи — это так много. Как бы сделать одну десятую от этого. Но мы приблизимся. Сейчас я точно знаю, что у нас будет и 3 тысячи, и больше. Это же помощь людям, чтобы предприятия заработали, чтобы были созданы условия для жизни", — заявил Трутнев журналистам.

Вице-премьер отметил, что за шесть лет работы удалось привлечь более 2 тысячи инвестиционных проекта в ТОР и свободный порт Владивосток,

"Мне кажется, что 2074 новых предприятия — это совсем неплохо", — отметил Трутнев.

Федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года, после чего его действие расширили и на другие территории — Хабаровский и Камчатский края, Сахалинскую область, Чукотский автономный округ и Лазовский муниципальный район Приморского края. Кроме того, аналогичную заявку на получение статуса свободного порта в начале марта подал Забайкальский край. Резиденты свободного порта получают ряд преференций, в частности налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур.

Всего на сегодняшний момент на Дальнем Востоке действуют 20 территорий опережающего развития: в Якутии "Индустриальный парк "Кангалассы" и "Южная Якутия"; на Чукотке "Беринговский"; "Белогорск", "Приамурская", "Свободный" в Приамурье; "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск" в Хабаровском крае, "Надеждинская", "Большой Камень", "Михайловский", "Нефтехимический" в Приморье; "Камчатка" в Камчатском крае; "Южная", "Горный воздух", "Курилы" на Сахалине, "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области. После вхождения Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа были также созданы ТОР "Забайкалье" и "Бурятия".