МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Средняя стоимость новогоднего стола в расчете на одного россиянина за последний год выросла на 16% и достигла 446 рублей, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему "Сбербанка".

В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили: домашние салаты "Оливье" с вареной колбасой и "Сельдь под шубой" (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

"В среднем по России новогодний стол в этом году в расчете на одного человека составит 446 рубль, в прошлом году составлял 384 рубля", — подсчитали аналитики.

Таким образом, за год средняя стоимость застолья по России увеличилась на 16%. Данные по инфляции на ноябрь Росстат планирует опубликовать в пятницу, однако, согласно материалам статистического ведомства, по итогам октября 2019 года в сравнении с декабрем 2018 года инфляция в России составила 2,4%. Годовая инфляция (по итогам октября 2019 года к октябрю 2018 года) составила 3,8%.