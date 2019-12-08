Минск и РФ "нашли развязки" по ограничениям на ввоз белорусских продуктов - посол РБ
МИНСК, 8 дек /ПРАЙМ/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что белорусская и российская стороны "нашли развязки" по вопросу снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию.
"Белорусская и российская стороны нашли необходимые развязки по вопросам, касающимся снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию", — приводит слова Семашко в воскресенье агентство Белта.
Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном — мясных и молочных. Необходимость введения таких мер объяснялась несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности. Кроме того, Россельхознадзор устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий Белоруссии.
https://1prime.ru/consumer_markets/20191208/830658689.html