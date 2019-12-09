ПАРИЖ, 9 дек /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Убедить французов покупать краснодарское вино нереально, они консервативны в плане потребительских привычек, но другие пищевые товары из РФ им интересны, сказал РИА Новости торговый представитель России во Франции Михаил Макаров.

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что во Франции знают толк в вине, вино является частью их культуры и важной частью экономики.

"Будем откровенны: французы довольно консервативны в плане потребительских привычек и убедить их покупать краснодарское вино практически нереально. И это при том, что по соседству находятся "винные" страны, такие как Испания и Италия. К тому же необходимо принять во внимание вопрос цены: импортное вино с трудом может конкурировать с дешевым и качественным местным аналогом", — добавил торгпред.

Вместе с тем, по его словам, в России производится большое количество пищевых товаров, которые французам интересны и есть значительный потенциал для экспорта.

"Так, в конце декабря мы планируем провести презентацию экономического потенциала Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где будут представлены товары местных производителей, которые для французов является экзотикой: колбасы из оленины и лосятины, варения из кедровых шишек, различные консервы. В начале следующего года будем презентовать экономический потенциал Республики Саха (Якутия)", — поделился планами Макаров.

Он также отметил, что французы имеют серьезную заинтересованность в ювелирной продукции Республики (Саха), в частности из кости мамонта, и взаимодействие в этом направлении также входит в планы торгпредства.