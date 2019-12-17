МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Расходы иностранных туристов в российских заведениях общепита за январь-сентябрь 2019 года выросли почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили в среднем 1019 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики кредитной организации изучили операции, совершенные по иностранным картам, а также через ведущие китайские платежные сервисы AliPay и WeChat Pay, в своей эквайринговой сети за три квартала 2019 года и сравнили результаты с аналогичными показателями за прошлый год.

"В целом самым востребованным сегментом трат по картам зарубежных банков в России стали фастфуды (по количеству оплат картой), где средний чек с января по сентябрь 2019 года составил 1019 рублей. Он немного подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 970 рублей", — подсчитали аналитики.

На втором месте по популярности – траты в гостиницах. Средняя сумма здесь – 19 821 рублей, что на 5,8% меньше, чем в том же периоде 2018 года. Рестораны разместились на третьей строчке рейтинга. Средний чек в этой категории снизился на 8,5% и составил 4895 рублей.

Топ-3 городов России, где совершалось больше всего операций по зарубежным картам, выглядит следующим образом: Санкт-Петербург со средним чеком 10 759 рублей, Владивосток (средний чек — 10 420 рублей) и Москва, где средний чек составил 7748 рублей.