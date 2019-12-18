РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Бразилия), 18 дек /ПРАЙМ/. Национальное агентство Бразилии по охране здоровья (Anvisa) решило запретить трансжиры в продуктах питания, следует из заявления ведомства.

Агентство планирует "запретить использование частично гидрогенизированных жиров до 2023 года".

Эта мера также коснется импорта продуктов питания.

Трансжиры — это искусственно синтезированный продукт, который встречается в замороженной пицце, печенье, пирожных. По мнению учёных, они провоцируют увеличение холестерина и как следствие — сердечно-сосудистых заболеваний.

С 2004 года по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 49 странах были приняты меры по ограничению присутствия трансжиров в продуктах, среди них США, Канада, страны ЕС, Чили и Аргентина.