СЕУЛ, 22 дек /ПРАЙМ/. Число случаев заражения африканской чумой свиней среди диких кабанов в Южной Корее возросло до 50, передает агентство Рёнхап.

По данным южнокорейского Национального института экологических исследований, очередные трупы диких кабанов со следами вируса АЧС были найдены несколько дней назад в пограничном с КНДР городе Пажу на западе страны.

Южная Корея уже несколько месяцев ведет борьбу с африканской чумой свиней. Каким образом вирус попал в страну, остается неизвестным, предположительно, он был занесен из Северной Кореи, которая сообщила о вспышке АЧС в мае. Вирус смертелен для свиней и не представляет опасности для людей.

Последний, 14-ый случай заражения АЧС среди домашних свиней в Южной Корее был зафиксирован 9 октября, правительство уничтожило более 150 тысяч голов скота, выплатив компенсацию фермерам.

Однако в нескольких районах внутри и около демилитаризованной зоны продолжают находить тела мертвых диких кабанов со следами вируса АЧС. В связи с этим у южнокорейского правительства возникли опасения, что эпидемия распространится дальше по территории страны, поэтому министерство обороны и министерство окружающей среды вместе с местными органами власти и егерскими службами ставят заграждения, ловушки и организуют команды из местных жителей по поимке кабанов.