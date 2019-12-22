МИНСК, 22 дек /ПРАЙМ/. Ограничения Россельхознадзора на поставку продуктов питания на российский рынок действуют в отношении примерно 60 белорусских производителей, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Дворник.

Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном — мясных и молочных, поясняя это несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности. После прошедших в Сочи переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина белорусский посол Владимир Семашко сообщил, что стороны "нашли развязки" по вопросу снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ. По его словам, Минск и Москва договорились о новом механизме разрешения этих споров: право введения запретов на поставку должно принадлежать главному ветеринарному врачу Белоруссии на основании информации российских коллег, а спорные вопросы должны выноситься "наверх, например, на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России".

Как заявил Дворник в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье, нельзя сказать, что за год уменьшилось число предприятий, которым запрещены поставки продукции в России. "Как было порядка 60, так и осталось. Сегодня из них полностью закрыты (для поставок в РФ – ред.) порядка 20 предприятий молочной и мясной отрасли, все остальные закрыты частично – на какой-то вид продукции", — уточнил вице-премьер.

Он напомнил, что стоит задача отраслевым ведомствам "отработать порядок, в соответствии с которым можно закрыть предприятие (для поставок продукции на рынок на рынок России – ред.)… и открыть это предприятие, и, конечно, чтобы все эти работы производила не служба другой стороны, а наша служба".

"Порядок на сегодняшний день мы отрабатываем, уже договоренность между министерствами сельского хозяйства есть, в "дорожную карту" этот пункт уже включен", — сказал Дворник. Он высказал мнение, что сторонам понадобится от 2-3 месяцев до полугода, чтобы "отработать четко порядок закрытия и открытия предприятия, чтобы убрать порой непонятные ситуации, что предприятие закрыто весь год и не можем открыть". "Эта тема будет снята… Этот пункт, который нас сдерживал, сегодня находится в стадии решения", — подчеркнул Дворник.

Он также рассказал, что Белоруссия и Россия координируют между собой вопросы поставки той или иной продукции. "Если мы видим, что рынок заполнен какой-то продукцией, наша продукция лишняя (на рынке РФ – ред.), а экономически для нас ее экспорт важен, мы стараемся находить новые рынки сбыта. Мы отрабатываем и квоты, которые доводятся между нашими государствами,… стараемся работать и на третьи страны, чтобы не было напряжения на перерабатывающих предприятиях", — отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что баланс взаимных поставок продуктов в Союзном государстве на будущий год в принципе отработан, устраивает обе стороны. "Думаю, что к концу года наши министерства подпишут его", — заявил вице-премьер.