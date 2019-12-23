МОСКВА, 23 дек /ПРАЙМ/. Россияне в 2019 году чаще всего покупали в магазине безалкогольные напитки, пиво и воду, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось на основании электронных чеков более 10 миллионов клиентов "Тинькофф" по всем банковским картам в супермаркетах и магазинах у дома в 2019 году.

По данным группы, возглавляют рейтинг самых популярных покупок безалкогольные напитки, пиво и вода, в том числе минеральная. На четвертом месте находится хлеб, а пятерку лидеров замыкает сыр. На шестом месте среди самых частых покупок находятся сигареты, а за ними следует молоко, йогурт и яйцо. Топ-10 самых популярных у россиян товаров замыкает творог.

При этом, эксперты группы отмечают, что из рейтинга товаров, которые россияне покупают чаще всего, были исключены пакеты, которые являются абсолютным лидером продаж каждый год.

Самыми затратными покупками у россиян в течение 2019 года были пиво, сыр и вино. В расчете на одного человека в среднем на эти товары было потрачено 431, 424 и 409 рублей в месяц соответственно. Следом за ними в рейтинге идут курица (401 рубль), сигареты (386 рублей), молоко (275 рублей), безалкогольные напитки (253 рубля), колбасные изделия (245 рублей), масло (171 рубль), водка (163 рубля). Таким образом, на пиво покупатели потратили в полтора раза больше, чем на молоко, а на сыр — в два раза больше, чем на масло. Меньше всего у россиян денег ушло на приправы, ряженку и лимоны — около 14 рублей на каждый продукт.

В результате самой "дорогой" категорией товаров в супермаркетах стали продукты питания, на которые приходится более 60% в структуре всех трат в магазинах и супермаркетах, на втором месте – алкоголь (8,2%), на третьем — бытовая химия и хозяйственные товары (5,7%). За ними следуют косметические средства и гигиена (5,5%), табачные изделия (5,1%), детские товары (3,6%), зоотовары (2,3%), спорт и одежда (2,2%), электроника (1%). Прочие товарные категории в сумме занимают долю более 5%.