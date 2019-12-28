МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Представители Вьетнама завершили инспекцию мест отгрузки зерна и технического оснащения российских компаний, которые заинтересованы в экспорте пшеницы на вьетнамский рынок, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Двадцать седьмого декабря завершился визит делегации министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Социалистической Республики Вьетнам. Итоги проведенной в течение пяти дней инспекции российских предприятий были подведены в Москве на встрече с представителями Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

Специалисты Вьетнама оценили производственные мощности и техническое оснащение трех предприятий, заинтересованных в поставках пшеницы, в Ростовской области и двух — в Краснодарском крае.

"Иностранные коллеги высоко оценили оснащенность российских предприятий и технические возможности обеспечения соответствия продукции требованиям импортеров. После возвращения во Вьетнам, делегация составит отчет, по итогам которого министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама будет приниматься решение о проведении предотгрузочного контроля партий пшеницы, отправляемых из России", — указывает Россельхознадзор.

В свою очередь представители российского ведомства заверили вьетнамскую сторону в том, что пшеница, которая отправляется во Вьетнам, находится под усиленным контролем ведомства.