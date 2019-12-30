ВЛАДИВОСТОК, 30 дек /ПРАЙМ/. Рыбаки Приморья в 2019 году добыли более 740 тысяч тонн уловов, что больше, чем в 2018 году, на 5%, сообщает администрация региона.

"Всего в 2019 году приморские рыбаки добыли более 740 тысяч тонн водных биоресурсов. По сравнению с прошлым годом рост составил 5%. Основной вылов приходится на минтай – добыто более 465 тысяч тонн этой рыбы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия рыболовной отрасли Приморья внесли в краевой бюджет более 4,5 миллиарда рублей, что составило 142% к уровню 11 месяцев 2018 года.