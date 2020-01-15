Глава крупнейшего производителя сыра рокфор погиб в офисе компании во Франции
МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Генеральный директор крупнейшего производителя сыра рокфор погиб в штаб-квартире компании на юге Франции, сообщает местная газета Midi Libre.
По данным издания, 57-летний Кристоф Амбик скончался после падения с лестницы в офисе компании Societe des Caves de Roquefort в коммуне Рокфор-сюр-Сульзон (департамент Аверон).
Правоохранители ведут расследование инцидента, хотя, по предварительным данным, падение стало результатом несчастного случая без вмешательства третьих лиц.
Societe des Caves de Roquefort производит около 60% всего сыра рокфор. Компании принадлежат несколько пещер, которые используют для вызревания знаменитого сыра. Амбик возглавил компанию только в июле.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200115/830799190.html