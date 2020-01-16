БЕРЛИН, 16 янв /ПРАЙМ/. Дегустация сыра российского предпринимателя Олега Сироты в рамках международной сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя" оказалась под угрозой срыва из-за немецкой таможни, рассказал РИА Новости сыровар.

Сирота намерен принять участие в открывающейся в пятницу в Берлине выставке.

"Часто ведь говорят "российский бардак", но в Германии бардак гораздо больший. Немецкие санитарные врачи пришли в просвещенной Германии только в конце прошлого года на электронный документооборот, а нам выдали документы бумажные, и они не могут между собой договориться на федеральном и региональном уровнях. Полная дезорганизация", — заявил предприниматель.

По его словам, без разрешения ветеринарной службы нельзя оформить ввоз сыра. "Таможня ждет. Они сейчас должны вручную перебить в электронный вид этот документ", — пояснил он.

Сирота отметил, что ветеринарная служба обещала урегулировать вопрос утром в пятницу, когда выставка уже начнет работу.

"Но у нас есть проблема. Мы раздали тысячу пригласительных на дегустацию. Что сейчас говорить людям? Будем писать им, что все переносится, но надеемся, что сыр доедет. Нам, конечно, рассказывали, что не так все радужно в Европе, с цветами нас никто не ждет, но тут ты приглашен на мероприятие и тебе говорят, что твой сыр не приедет. Представляете, что было бы, если бы немецкие производители ехали на российскую выставку и их там тормознули и не выписывали бы разрешение", — добавил он.

По его словам, в настоящее время сыр находится в аэропорту Берлина Шёнефельд, поэтому при удачном развитии событий его можно будет доставить до выставки.

Сирота отметил, что рассматривал участие в выставке как возможность выйти на европейский рынок, но пока "первый блин может выйти комом".

Международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" (Grune Woche) откроется для посетителей в пятницу, 17 января. Она пройдет в 85-й раз в столице Германии при участии более 1800 компаний, в рамках форума запланированы около 300 мероприятий. Делегации из более чем 100 стран примут участие в работе выставки. Страной-партнером в этом году выступает Хорватия. Россия представлена обширной делегацией из руководителей ряда регионов (Калининградская, Ростовская, Белгородская области, Краснодарский край), министерства сельского хозяйства и предпринимателей.