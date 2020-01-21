САМАРА, 21 янв — ПРАЙМ. Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb заблокировать доступ к мобильному приложению в России из-за реализации небезопасной продукции, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"По требованию прокуратуры Засвияжского района Ульяновска иностранная компания блокирует доступ к фирменному мобильному приложению, с платформы которого реализовывалась опасная для жизни и здоровья людей продукция", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратура выяснила, что в интернет-магазине iHerb можно было заказать в Россию небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей. В надзорном ведомстве уточнили, что, согласно заключению специалистов, в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов и не соответствующие техническому регламенту Таможенного союза.

Кроме того, по данным прокуратуры, в интернет-магазине можно было купить незарегистрированные на территории России гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД.

В связи с этим прокуратура направила в Засвияжский районный суд Ульяновска иск с требованием обязать компанию-владельца интернет-магазина удалить фирменное приложение "iHerb" из "магазинов мобильных приложений". Однако в августе прошлого года суд отказал надзорному ведомству в удовлетворении иска. Прокуратура направила апелляцию в Ульяновский облсуд, который, по данным пресс-службы, удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Американский интернет-магазин iHerb реализует биологически активные добавки и гомеопатические препараты.