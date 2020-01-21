МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг российского ритейлера "Лента" по бизнес-причинам, говорится в сообщении агентства.

До отзыва рейтинг находился на уровне "Ba3" со стабильным прогнозом, рейтинг вероятности дефолта — на отметке "Ba3-PD".

"Moody's решило отозвать рейтинги по собственным коммерческим соображениям", — отмечает агентство.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец сентября компания управляла 375 магазинами в России: 246 гипермаркетами и 129 супермаркетами.

В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.