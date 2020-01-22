МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Партия "Единая Россия" не допустит введения новых налогов на подсобные хозяйства, заявил координатор партпроекта "Российское село", депутат Госдумы Владимир Плотников.

Плотников отметил, что принятие во втором чтении поправок к Налоговому кодексу, позволяющих применять патентную систему налогообложения в сельском хозяйстве, не касается личных подсобных хозяйств.

"Так что не надо пугать бабушек, продающих укроп и петрушку с огорода или молоко от своей коровы – никакого патента им не понадобится. Более того, "Единая Россия" не допустит новых налогов на личные подсобные хозяйства", — цитирует пресс-служба партии депутата.

Плотников добавил, что существуют очень крупные личные подсобные хозяйства, расположенные на больших земельных участках, для их обработки используется труд наемных работников, что "не предусмотрено законом о личном подсобном хозяйстве".

"Патентная система может их заинтересовать своей простотой и удобством. Если они захотят на добровольной основе перейти в индивидуальные предприниматели, они смогут ей воспользоваться. Повторю, исключительно на добровольной основе", — считает Плотников.