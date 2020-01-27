МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли на 45%, в некоторых регионах — почти в два раза, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему Сбербанка.

"Если в декабре 2018 года гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля", — говорится в предоставленных материалах.

"Самый сильный рост цен на гречку зафиксирован в Пермском крае — на 91%, на 82% гречка подорожала в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае. В некоторых регионах, однако, крупа подешевела: в Еврейской автономной области (минус 12%), Чукотском автономном округе (минус 8%), Ямало-Ненецком (минус 5%) и Ненецком (минус 3%)", — рассказали в компании.

Между тем, с начала текущего года рост цены на ядрицу заметно сбавил темп: согласно данным Росстата, гречневая крупа за период с 14 по 20 января подорожала на 0,3%, а с начала 2020 года — на 1,5%. Эксперты, опрошенные РИА Новости, объясняли рост стоимости гречки в розничной сети с середины осени сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет: так, в октябре 2019 года цены выросли на 7,3%, а в ноябре — на 11% в сравнении в прошлогодним периодом.

Между тем, положительные рекорды в 2019 году ставил сахар, где ситуация со средними ценами из-за перепроизводства сахарной свеклы была обратной: аналитики "Эвотора" подсчитали, что за истекший год он подешевел на 19% — с 54,4 рубля за один килограмм в декабре 2018 года до 44 рублей в декабре 2019 года.

"Больше всего сахар подешевел в Иркутской области (на 45%), в Чувашии (на 41%) и в Марий Эл (на 40%). Впрочем, в Тамбовской области и в Адыгее средние цены на сахар, наоборот, выросли на 6%", — сообщили в компании.

Аналитики проанализировали средние цены на гречневую крупу по данным чеков с 50 тысяч смарт-терминалов, расположенных в магазинах традиционной (несетевой) розницы. При анализе цен учитывался только белый сахар-песок, не принималась в расчет гречневая крупа, продаваемая в пакетиках.