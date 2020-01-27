МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ритейлеры, принимающие участие в акции "Киберпонедельник-2020", надеются на взрывной рост продаж, однако далеко не факт, что такие ожидания оправдаются. По мнению экспертов, этому помешает снижение ажиотажа вокруг подобных распродаж и постоянные скидки на товары у большинства крупных продавцов. Тем не менее, определенный рост продаж все же будет – впереди 14 февраля, 23 февраля и 8 марта, и многие будут покупать подарки к этим датам.

27 января в России стартовала акция "Киберпонедельник-2020", которая продлится три дня. Акцию поддерживают профильные ассоциации рынка e-commerce, к ней уже присоединились крупнейшие ритейлеры страны. Организаторы ожидают, что в акции примут участие более 150 компаний. Как правило, распродажи в эти дни касаются электроники и бытовой техники, но затронут и другие товарные категории. Средний размер скидки составит 20%, максимальный — 90%, рассказали представители платформы-агрегатора C-monday.

"Киберпонедельник" имеет ту же предысторию, что и "черная пятница": идея финальных распродаж после скидочных выходных пришла из США и распространилась во многих странах. "Киберпонедельник" проводится в России уже в седьмой раз, но в отличие от американского, выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая, таким образом, сезон зимних распродаж.

По словам экспертов, так сложилось исторически. "Первая российская акция “Киберпонедельник” прошла в январе 2013 года и была организована силами шести компаний, чтобы посмотреть, будет ли россиянам интересна история с распродажей товаров, которые остались у ритейлеров в конце сезона. История оказалась востребованной. Предновогодняя же распродажа сегодня в России проходит в “черную пятницу”, которая у нас совпадает с американской по датам, и удваивать ее не имеет смысла", — считает партнер агентства LED Евгения Лампадова.

Кроме того, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов напомнил, что январь традиционно является месяцем спада продаж для отечественных ритейлеров. "У людей заканчиваются деньги во время предновогодних распродаж, тем более, многие январскую зарплату получают в конце декабря. Следующая будет лишь в феврале, и люди стараются экономить, покупая по минимуму. Поэтому было решено повысить продажи, в том числе, путем организации подобной акции, добавил он.

МАГИЯ СЛОВА "РАСПРОДАЖА"

По оценкам площадки C-monday, траты россиян во время онлайн-распродажи в этом году могут вырасти на 20% по отношению к предыдущему и составить 6 млрд рублей. Прирост к обороту у крупных ритейлеров в эти дни может достигнуть 40%, у небольших компаний — до 80%.

Подобные ожидания были и в отношении "черной пятницы", но не у всех сбылись. Согласно оценкам крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и "Яндекс.Кассы", россияне в "черную пятницу-2019" тратили на покупки в среднем 9,5 тыс рублей, что на 14% ниже, чем в дни распродаж 2018 года. При этом средний чек по онлайн-покупкам составил около 1 тыс рублей.

Однако участники "киберпонедельника" не теряют надежды. В этом году "киберпонедельник" в Ozon начался с pre-sale, который стартовал 20 января, а самые большие скидки ждут пользователей 27-30 января. По нашим прогнозам, к концу распродажи выручка от "киберпонедельника" вырастет в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорит руководитель направления промо компании Ozon Павел Кобелев.

По его словам, "черная пятница"-2019 показала, что покупатели-новички участвуют, чтобы попробовать онлайн-покупки. Тогда 57% клиентов, участвующих в акции, пришли на Ozon впервые, и из них почти треть клиентов сделала более одного заказа. Второй тренд — опытные покупатели, привлеченные скидками, увеличивают частоту и объем покупок.

Рост прогнозирует и Лампадова. "Cредний чек заказа, по нашим прогнозам, в эти дни вырастет на 20% относительно чека прошлой акции — 5010 рублей. Прирост к обороту у крупных ритейлеров в эти дни составит 40%, у небольших компаний — до 80%", — считает она.

В последние годы в российском обществе наметился тренд на осознанное потребление и экономию, на акциях распродаж как раз можно существенно сэкономить, поясняет эксперт. Например, в конце января ритейлеры предлагают с хорошим дисконтом прошлогодние коллекции и можно купить ранее понравившуюся вещь со скидкой до 70%.

Кроме того, впереди россиян ждет целая череда праздников: День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, и конец января — тот самый период, когда можно разом приобрести подарки на эти даты впрок.

В свою очередь, Карпов полагает, что существенного роста продаж ждать не стоит. "Безусловно, внимание потребителей к акции будет привлечено. Однако серьезного повышения спроса не случится, поскольку покупатели все реже совершают импульсивные покупки, все меньше подвержены магии слова "распродажа". Тем более, в течение года большинство ритейлеров предоставляет неплохие скидки и безо всяких акции, и всегда есть возможность приобрести товар по привлекательной цене", — говорит он.

Таким образом, участие ритейлеров в "киберпонедельнике", "черной пятнице" и т.п. является в большей степени маркетинговым ходом. Пиар-стратегия компании предполагает это, как обязательный элемент продвижения бренда, и, конечно, все надеются на рост продаж, в то же время, осознавая, что вряд ли он будет "заоблачным", — считает эксперт.

РЕЦЕПТ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ

В качестве рецепта для тех, кто хочет "выжать" из "киберпонедельника" максимум, эксперты предлагают ориентацию на мультибрендовость и честность по отношению к покупателям.

По словам Кобелева, многодневные распродажи на мультикатегорийных площадках удобны пользователям и создают в России привычку покупать онлайн. Поэтому "киберпонедельник" в компании охватит не только “традиционные” категории, такие, как электроника и бытовая техника, но и книги, детские и спортивные товары и даже продукты питания.

"Каждый день мы формируем клиентам специальные предложения на определенные товарные группы, а 27-30 января в распродаже примут участие все 24 категории Ozon", — рассказал он.

По словам Карпова, важно, чтобы скидки были реальными, а не выдуманными с целью привлечь покупателя. "Нередко люди жалуются, что пришли в день распродажи в магазин, который объявил, что в ней участвует, для приобретения товара, который заранее присмотрели. И оказывается, что цена осталась прежней, а на ценнике приписана цифра на 20% больше – якобы старая стоимость", — рассказал он.

Подобные недобросовестные методы вынуждают покупателей разочаровываться и в магазине, и в распродажах в целом, что в конечном итоге плохо и для ритейлеров, заключил он.