САРАТОВ, 28 янв /ПРАЙМ/. Сбербанк в 2019 году в Саратовской области выдал льготные кредиты на инвестпроекты в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 7,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба губернатора области.

Губернатор Валерий Радаев и управляющий саратовским отделением Сбербанка Руслан Львов на встрече в понедельник обсудили итоги деятельности кредитной организаций в регионе в 2019 году и планы на текущий год.

"По словам управляющего саратовским отделением ПАО "Сбербанк", в прошлом году большое внимание уделялось поддержке бизнеса, инвестиционных проектов в АПК, строительном комплексе и других отраслях. Так, по линии сельского хозяйства были предоставлены кредиты по программе льготного кредитования на 7,3 миллиарда рублей на инвестпроекты животноводческих ферм, элеваторов, мелиорацию", — говорится в сообщении.

По словам Львова, также на реализацию строительных проектов организации строительного комплекса получили кредиты на сумму около 2,2 миллиарда рублей.

"У нас есть планы и на текущий год. Будем сохранять свою активную позицию по поддержке различных отраслей экономики. Перспективы очень серьезные", — заявил он.

В свою очередь Радаев отметил необходимость более широкого информирования о программных продуктах, имеющихся инструментах и возможностях банка для малого и среднего бизнеса.

"Это один из крупнейших банков в РФ и в Саратовской области. От него многое зависит, в том числе работа бизнеса, положение дел у клиентов, вкладчиков — жителей региона. Важно, что банком сегодня проводится много мероприятий, есть предложения, адаптированные к регионам страны, оказывающие существенную поддержку", — цитирует слова Радаева пресс-служба губернатора.