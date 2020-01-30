МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Средний россиянин на свою зарплату может купить в ресторане McDonald's почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше "Биг Маков", чем 30 лет назад, подсчитало РИА Новости. Впрочем, сложно делать вывод о том, является ли это показателем роста благосостояния граждан – эксперты указывают, что на это влияют и другие факторы.

Первый ресторан McDonald's в Москве открылся 31 января 1990 года. В том году гамбургер в ресторане стоил 1,5 рубля, а "Биг Мак" — 3,75 рубля. По данным сайта сети ресторанов, сейчас стоимость гамбургера в McDonald's — 48 рублей, а "Биг Мака" — 135 рублей (в разных городах цена может отличаться на несколько рублей).

В свою очередь, по данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работника в РСФСР в 1990 году составляла 303 рубля, а в ноябре 2019 года номинальная начисленная зарплата в РФ составляла 46 285 рублей. Это означает, что средний житель России в год открытия первого McDonald's в СССР на свою зарплату мог купить 202 гамбургера или 80 "Биг Маков", а сейчас — 964 гамбургера или 342 "Биг Мака".

Проректор ГУУ Ксения Екимова напомнила, что для определения паритета покупательской способности используется "индекс бигмака", где валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах по соотношению обмена на бургер. "Можно ли сказать, что в сравнении с СССР мы стали жить лучше? Наверное, то, что фастфуд стал доступней — это факт, через который видно, как снизилась себестоимость затрат на продукты, входящие в гамбургер, в России в сравнении с СССР", — сказала РИА Новости Екимова.

Другой фактор, продолжила она — рубль как валюта сильно недооценен. "И наоборот, валюта, например, Швейцарии переоценена не менее чем на 20%. Говорить о сопоставимости этих и других показателей можно лишь в том случае, когда речь идет об одних и тех же значениях учетных единиц и условия их формирования совпадают. Данные должны быть подобны, точны и надежны. К сожалению, таких данных и показателей не так уж и много", — сетует эксперт.

В свою очередь заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова отметила, что статистические показатели важно оценивать в динамике, рассматривая взаимосвязи с социально-экономическими процессами в обществе.

"Если сравнить только рост стоимости гамбургеров и Биг Маков и рост средней зарплаты, можно сказать, что зарплата россиян росла намного быстрее — почти в 5 раз. Но это только цифры и только расчет. Добавим немного аналитики — это были первые рестораны быстрого питания, был ажиотаж и очереди на несколько часов. Вряд ли в такой ситуации продавец упустит свою выгоду — цены складывались не только исходя из затрат продуктов и производства, но и из-за спроса", — указала Егорова.

Другой пример — сравнение зарплат россиян и жителей Европы. "Конечно, при простом сравнении, в переводе на евро или доллары, мы проигрываем. Но если добавить, вернее, вычесть, налоги — а в некоторых странах подоходный налог может доходить до 40-50%, — стоимость жилья, коммунальных платежей, продуктов, услуг и прочее, так ли плохо мы будем выглядеть?", — задается вопросом эксперт.