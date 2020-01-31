САРАТОВ, 31 янв /ПРАЙМ/. Группа компании? "Эфко", одно из крупнейших предприятии? пищевой промышленности РФ (марки "Слобода" и Altero), изучает возможность размещения завода по переработке семян технических культур на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" в Саратовской области, сообщило в пятницу министерство экономического развития региона.

Первый заместитель председателя правительства области — министр финансов Вадим Ойкин на рабочей встрече с директором по стратегическому развитию "Эфко" Владиславом Романцевым и директором производственных дивизионов компании Константином Самченко обсудил возможность размещения завода по переработке семян технических культур на территории ТОСЭР "Петровск".

"По итогам совещания было принято совместное решение о посещении потенциальным инвестором ГК "Эфко" инвестиционных площадок — земельных участков, расположенных в Петровске, подходящих для реализации инвестиционного проекта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта территория обладает конкурентными преимуществами в части наличия земельных участков, развитой коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а главное — возможностью получения льгот и преференций резидентами ТОСЭР.