МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/ Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова посетит Москву с визитом 12-13 февраля, сообщил посол республики в Москве Паскуале Терраччано.

"С итальянской стороны уже подтвержден визит 12-13 февраля в Москву министра сельского хозяйства Италии госпожи Терезы Белланова", — сказал посол в интервью "Российской газете".

Он также сообщил, что в ближайшее время Рим посетит министр торговли и промышленности России Денис Мантуров.

"Он приедет в Рим в качестве сопредседателя Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, следующее заседание которого пройдет в Москве этой осенью", — пояснил Терраччано.