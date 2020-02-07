ВЛАДИВОСТОК, 7 фев /ПРАЙМ/. Ввоз овощей из КНР на Дальний Восток упал из-за вспышки коронавируса в Китае, но ввоз грузов возобновился, хоть и в меньшем объеме, чем ранее, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

"В связи с празднованием китайского Нового года и коронавирусом объемы упали, часть этих товаров пропала из магазинов или повысилась цена. Сейчас возобновились поставки из КНР этих товаров, товары поступают, наверное, не в таком количестве, как прежде — у них там есть какие-то свои внутренние ограничения из-за коронавируса. Но поступают, думаю, полки будут заполнены в привычном для приморцев объеме", — сказал Ладыгин.

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. До закрытия границы с КНР из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей за килограмм. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с краем, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 618 человек.