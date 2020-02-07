МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, а самую дешевую можно найти в Удмуртии, при этом сильнее всего за год водка подорожала в Севастополе, выяснила по просьбе РИА Новости IT-компания "Эвотор", проанализировав средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года.

Для анализа использовались данные 600 тысяч онлайн-касс "Эвотор" по всей России.

"В январе 2020 года средняя цена на бутылку водки объемом 0,5 литра составила 294 рубля, за год она выросла на 3,2%. Несмотря на рост минимальных розничных цен на алкоголь и рост акцизов, цена на водку за год выросла примерно на уровне инфляции. По данным Росстата, инфляция за год в декабре 2019 года составила 3%", — рассказали в пресс-службе "Эвотор".

Самая высокая средняя цена на водку была зафиксирована исследователями на Чукотке — 461 рубль (плюс 4,4% за год) и в Якутии — 458 рублей (плюс 6,2% за год). Дешевле всего в январе этого года водка стоила в Удмуртии — 241 рубль (плюс 3,6%). Среди регионов с самыми низкими средними ценами на водку также: Мордовия — 253 рубля (ее стоимость за год не изменилась), Вологодская область — 259 рублей (плюс 4,2% за год), Пермский край — 264 рубля (плюс 5,7% за год).

Сильнее всего за год цены на водку выросли в Севастополе — на 18%, до 299 рублей, в Волгоградской области — на 17%, до 326 рублей, в Ивановской области — на 15,5%, до 301 рубля, Ульяновской области — на 15%, до 317 рублей. В Москве средняя цена на водку выросла на 3,6%, до 343 рублей, в Санкт-Петербурге — на 6%, до 319 рублей.

В некоторых российских регионах средняя цена на водку за год наоборот снизилась. Так произошло в Ненецком автономном округе — на 13,9%, до 345 рублей, в Забайкальском крае — на 12,9%, до 288 рублей, в Оренбургской области — на 4,2%, до 279 рублей, в республике Алтай — на 3,9%, до 286 рублей, в Еврейской автономной области — на 3,8%, до 378 рублей, в Калининградской области — на 3,1%, до 284 рублей.

"Средний чек в российских алкомаркетах за год вырос на 4%, до 334 рублей. Больше всего в алкогольных магазинах тратят москвичи — 498 рублей. Высокий средний чек также в Коми — 398 рублей, Санкт-Петербурге — 382 рубля и Нижегородской области — 342 рубля. Меньше всего оставляют денег в алкомаркетах жители Челябинской области — 259 рублей, Марий Эл — 217 рублей и Чувашии — 200 рублей", — рассказали в "Эвотор".