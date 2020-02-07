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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев /ПРАЙМ/. Ввоз овощей из КНР на Дальний Восток упал из-за вспышки коронавируса в Китае, но ввоз грузов возобновился, хоть и в меньшем объеме, чем ранее, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

"В связи с празднованием китайского Нового года и коронавирусом объемы упали, часть этих товаров пропала из магазинов или повысилась цена. Сейчас возобновились поставки из КНР этих товаров, товары поступают, наверное, не в таком количестве, как прежде — у них там есть какие-то свои внутренние ограничения из-за коронавируса. Но поступают, думаю, полки будут заполнены в привычном для приморцев объеме", — сказал Ладыгин.

"Китай и при импорте, и экспорте занимает первое место, это главный наш партнер. Более 60%, порой 80% по отдельным товарам ввозится из КНР, экспортируем туда не так много", — отметил Ладыгин.

По его словам, в объеме импорта из КНР овощи и фрукты занимают одну из лидирующих позиций.

"К нам привозятся овощи и фрукты, которые пока ограничены (в объеме) по ввозу — не нами, а другими инстанциями государственными. Неделю не было поставок, и мы почувствовали, что начали овощи (пропадать) из магазинов", — добавил Ладыгин.

"На днях была утверждена доктрина продовольственной безопасности РФ, где этому вопросу было уделено значительное внимание. Безусловно, не должна быть такая высокая зависимость рынка от импорта, когда случается ЧС — сейчас с коронавирусом, потом еще с чем-то, в результате население страдает — такого не должно быть", — отметил в свою очередь заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. До закрытия границы с КНР из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей за килограмм. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с краем, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 618 человек.