ВЛАДИВОСТОК, 7 фев /ПРАЙМ/. Объем экспорта с российского Дальнего Востока в Китай в январе сократился в годовом выражении, а импорта вырос, при этом ввоз овощей и фруктов из Китая упал почти вдвое, сообщил журналистам представитель дальневосточного таможенного управления.

"Объем экспорта в Китай товаров в январе 2020 года к объему экспорта в январе 2019 года в натуральном выражении сократился на 21% — с 782,7 до 620 тысяч тонн, стоимость возросла на 5,5% — с 239 до 252 миллионов долларов. Объем импорта товаров из Китая в январе 2020 года к аналогичному периоду прошлого года в натуральном выражении возрос на 17% — до 341,8 тысяч тонн, стоимость — на 23,8% — до 1,15 миллиарда долларов", — сказал собеседник.

Он добавил, что в целом номенклатура товарооборота с Китаем в этом году не изменилась. "При этом следует отметить снижение объемов ввоза овощей и фруктов почти в два раза по нетто и на 27,5% — по стоимости", — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены.

До закрытия границы с Китаем из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей за килограмм. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число погибших от нового вируса в Китае выросло до 636 человек.