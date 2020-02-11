ВЛАДИВОСТОК, 11 фев /ПРАЙМ/. Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщают власти региона.

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей. На прошлой неделе в ряд магазинов поступили недорогие овощи.

На совещании в правительстве края представитель оптово-розничной базы "Дружба" Дмитрий Волков сообщил, что китайские овощи у них практически закончились и о новых поступлениях пока неизвестно. По его словам, после открытия границы зашла 51 фура – 1350 тонн товара. Китайские овощи продали очень быстро, сейчас остается около 100 тонн.

"По словам врио министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, сейчас плодоовощная продукция не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы КНР", — говорится в сообщении. Это предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузка лишь одного наименования товара в одну машину.

"Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР. Соответствующее обращение направим", – сказал Калитин.

По данным мониторинга регионального Минпромторга, за последнее время розничная цена овощей в регионе выросла на 30%. Китайская продукция замещается овощами из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана, Узбекистана, которые дороже.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.