АНКАРА, 12 фев /ПРАЙМ/, Алена Палажченко. Турецкие поставщики готовы увеличить экспорт фруктов и овощей в РФ, но в настоящее время испытывают трудности с отправкой в Россию помидоров, заявил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

В связи с распространением коронавируса РФ ранее закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Кроме того, один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" на минувшей неделе сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Другой крупный ритейлер — X5 Retail Group — заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.

"Мы готовы поставлять нашу продукцию в Россию вместо китайской, от которой она в настоящее время отказалась из-за коронавируса. Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию — говорят, что закончилась квота", — сказал собеседник агентства.

По его словам, экспортеры запросили у российской стороны дополнительную квоту. "Вот уже 10 дней ждем – никакого ответа от России нет, и поставленный туда товар возвращается обратно", — отметил Гюрдоган.

Он выразил надежду, что политические разногласия по Сирии не испортят отношения двух стран и не нарушат связи их бизнесменов. "Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла", — добавил глава Союза экспортеров.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.