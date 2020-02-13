МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Союз российских пивоваров планирует создать экспертную группу для разработки методологии определения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщил в интервью РИА Новости новый председатель совета союза Даниил Бриман.

"Сейчас подавляющее большинство членов союза такую меру поддержали, исполнительному комитету дано в связи с этим задание. Я думаю, что уже на следующей неделе мы встретимся определенным составом и обсудим этот вопрос более детально. Мы обсудим создание экспертной группы с участием как членов союза, так и внешних экспертов, чтобы выработать методологию установления минимальной розничной цены", — сказал Бриман.

"Есть много вопросов. Должна ли МРЦ быть привязана к упаковке, к видам пива, к проценту содержания алкоголя? Это серьезная работа, она потребует времени, но, безусловно, это станет приоритетом для союза — привлечь экспертов, выработать рекомендации. Затем мы будем готовы вынести эти рекомендации на рассмотрение, в частности, Минфина и других отраслевых организаций", — добавил собеседник агентства.

Во вторник пивоваренные компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes сообщили о решении выйти из Союза российских пивоваров, в качестве причины назывались принципиальные разногласия с другими членами союза относительно стратегии борьбы с нелегальным рынком. Одним из таких вопросов стала минимальная розничная цена на пиво: большинство членов союза выступают за ее введение, крупнейшие компании — против.

Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В частности, в сентябре 2018 года глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин в интервью РИА Новости говорил, что ведомство планирует обсудить с Минфином РФ вопрос введения МРЦ на пиво.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 433 рубля, на игристые вина — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в четверг.