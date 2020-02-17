ВЛАДИВОСТОК, 17 фев /ПРАЙМ/. Распространение коронавируса и меры по борьбе с ним не сказались на работе рыбохозяйственной отрасли Приморья, сообщил журналистам президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов.

"На мой взгляд, никак не сказывается… Все рыбаки живы-здоровы", — сказал Мартынов.

Он отметил, что также меры по борьбе с коронавирусом не сказались на продаже рыбы.

"Да, были закрыты переходы, но тем не менее… Мы рыбу продаем, в основном перегружая ее в море, судно заходит в российский порт, оформляется, потом уходит в сопредельные страны… Некоторые компании говорят, что несколько снизилась интенсивность проведения грузовых работ. В Китае массовые скопления запрещены, и некоторые проблемы с техникой выгрузки, говорят, возникают. По остальным — пока каких-то серьезных жалоб от членов ассоциации и в рыбохозяйственном комплексе мы не видим", — сказал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.