ВЛАДИВОСТОК, 19 фев /ПРАЙМ/. Приостановка пропуска трудовых мигрантов из КНР в РФ может затронуть сферу лесообработки и сельского хозяйства Приморья, при этом на работу крупных проектов такая мера не повлияет, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.

Россия с четверга временно приостанавливает пропуск граждан КНР через государственную границу РФ, въезжающих для работы, в частных, учебных и туристических целях. Кроме того, временно приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу китайцам, находящимся у себя на родине.

Руководитель компании "Бизнес партнер", занимающейся оформлением документов для трудовых мигрантов из КНР для работы в Приморье, Татьяна Власенко, рассказала, что в последнее время местным предприятиям отказывали в квотах на привлечение этих работников, а ситуация с коронавирусом осложнила положение.

"Мы пострадали в том плане, что нам документы теперь оформлять некому. А производства пострадали еще больше. Китайцы в основном работают в сельском хозяйстве, лесообработке. Им отказывали в квотах еще в прошлом году, а теперь еще коронавирус", — сказала она.

По словам Власенко, при этом работодатели в Приморье говорят, что постоянно подают заявки в службу занятости, но среди российского населения нет требующегося им количества работников с нужной квалификацией. Собеседница отметила также, что в КНР за последнее время поднялись зарплаты, поэтому снизилось число граждан Китая, желающих ехать работать в Россию.

Директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов отметил, что на крупных проектах запрет въезда для граждан КНР не скажется.

"Это временная мера, в глобальном смысле это не скажется на проектах. А локально — каждый бизнес застрахован, поэтому месяц-два (без трудовых мигрантов) возможен без последствий или почти без последствий. У нас граждане КНР в основном работают в сельском хозяйстве", — отметил он.

Абрамов добавил, что крупных проектов в сельском хозяйстве, где работают только китайцы, в Приморье нет, везде смешанные коллективы. "Крупные проекты застрахованы, поэтому они переживут", — отметил Абрамов.