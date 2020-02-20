ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев /ПРАЙМ/. Рост цен на китайские овощи в отдельных регионах Дальнего Востока может заставить власти задуматься о дополнительной продовольственной безопасности, заявил журналистам полпред президента России и вице-премьер Юрий Трутнев, который находится с визитом на Камчатке.

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморского края на фоне ограничений из-за китайского коронавируса пропали и резко подорожали некоторые овощи, похожая ситуация наблюдается и на Камчатке.

"Мне кажется, что сейчас надо не убытки считать, надо сделать определённые выводы и посмотреть, какие риски вызвало это событие. Например, взлетели цены на овощи в Приморье, а на Сахалине не взлетели, потому что там теплицы построили", — сказал Трутнев.

"Может, надо немножечко подумать о такой продовольственной безопасности дополнительной в регионах Дальнего Востока", — добавил полпред.

Он также прокомментировал введённый с 20 февраля запрет на въезд в Россию для граждан Китая, назвав это решение "тяжёлым и достаточно неприятным".

"Потому что мы поддерживаем дружбу с Китайской народной республикой. Думаю, что и дальше будут развиваться экономические и дружеские отношения. Тем не менее, сегодня мы должны защитить граждан России, поэтому принята действительно экстраординарная мера, но другого пути просто мы не видим… Мы не можем позволить, чтобы эпидемия распространилась на территорию России", — сказал вице-премьер.