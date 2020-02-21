МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках (есть в распоряжении РИА Новости).

Кодекс предлагается дополнить положением об административном штрафе для физических лиц от двух до трех тысяч рублей за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью.

Та же статья предусматривает, что за непринятие мер по борьбе с борщевиком штраф для должностных лиц составит от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от семи тысяч до 12 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Сенаторы рассчитывают, что выделение отдельного состава правонарушения позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках, в том числе дачных, которые зачастую являются источником распространения семян растения.

Также предлагается, чтобы протоколы о непринятии мер по борьбе с борщевиком составляли не только должностные лица Россельхознадзора, как сейчас, но и органов власти регионального и муниципального уровня для повышения эффективности контроля за выполнением норм КоАП.

Член комитета СФ по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, сильного аллергеном, являющегося "бедой" для регионов Юга России.

"Для регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов гораздо более остро стоит проблема не борщевика, а другого сорняка — амброзии. В период ее цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу. Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России", — заявила сенатор РИА Новости.