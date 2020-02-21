ПЕКИН, 21 фев /ПРАЙМ/, Анна Раткогло. Трудности в сельскохозяйственном комплексе, с которыми Китай столкнулся в последние полтора года, усугубляемые влиянием эпидемии коронавируса, могут принести возможности для российских экспортеров мяса курицы, говядины и других видов продовольственного сырья, заявил РИА Новости региональный представитель Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии в Пекине Павел Кудрявцев.

"За коронавирусом многие забыли, что с августа 2018 года Китай ведет борьбу с африканской чумой свиней (АЧС). В прошлом году поголовье свиней в стране сократилось почти вдвое, а объемы производства этого сырья снизились более чем на 20%. На этом фоне существенно выросли цены на продовольственные товары, произошло перераспределение потребительской корзины. Импорт свинины в Китай из-за рубежа в 2019 году увеличился на 75%", — сказал Кудрявцев.

Его слова подтверждает и официальная статистика. Так, к примеру, цены на продовольственные товары в Китае в январе в годовом выражении выросли на 20,6%, в том числе на свежие овощи и зелень — на 17,1%, яйца — на 2,4%, мясо подорожало на 76,7%, отдельно свинина — на 116,0%.

Собеседник агентства пояснил, что "ситуация в сельскохозяйственном комплексе КНР вряд ли серьезно поменяется и в текущем году, в особенности с учетом вспышки коронавируса, что предоставляет дополнительные возможности для наших экспортеров мяса курицы, говядины, а также других видов продовольственного сырья".

Вместе с тем он отметил, что, "к сожалению, сохраняющиеся между РФ и КНР фитосанитарные ограничения пока не позволяют отечественным производителям побороться за китайский рынок свинины, хочется надеяться, что профильным ведомствам наконец-то удастся решить эту проблему".

Говоря же о наращивании доли российского несырьевого экспорта, представитель ТПП подчеркнул, что его доля в общем объеме поставок в Китай, в действительности, пока весьма скромная.

"Поэтому уверен, что если в ближайший месяц карантинные меры в Китае будут сняты, то отечественные поставщики смогут в этом году сохранить и даже усилить свои позиции. Главным сдерживающим фактором тут была и остается конкуренция на китайском рынке с местными и иностранными игроками", — указал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.