МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются не действующими на территории РФ ряд актов СССР и их отдельных положений, в том числе постановление о порядке бесплатной выдачи молока "за вредность" на производстве.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, постановление совета министров СССР о порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, утратило свое силу.

При этом нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться вместо молока, предусмотрены действующим постановлением приказа Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 года.