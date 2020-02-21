Кабмин РФ признал недействительным документ СССР о молоке "за вредность"
МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются не действующими на территории РФ ряд актов СССР и их отдельных положений, в том числе постановление о порядке бесплатной выдачи молока "за вредность" на производстве.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, постановление совета министров СССР о порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, утратило свое силу.
При этом нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться вместо молока, предусмотрены действующим постановлением приказа Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 года.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200221/830975119.html