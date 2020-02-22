МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Приготовление блинов на Масленицу дороже всего обойдется на Чукотке, а дешевле всего — в Алтайском крае, подсчитали для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор".

Для анализа использовались цены на ингредиенты в магазинах несетевой розницы. Всего "Эвотор" изучил кассовые чеки с 600 тысяч онлайн-касс в торговых точках России. В подсчетах использовался следующий рецепт блинов: пол-литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла.

"В среднем по России себестоимость 20 блинов (1 килограмм) составила 62 рубля, или 3 рубля за один блинчик. Для москвичей блины обойдутся в 78 рублей, а для петербуржцев — в 66 рублей. Самые дорогие блины в этом году на Чукотке — 123 рубля, а самые дешевые в Алтайском крае — 45 рублей", — рассказали аналитики.

На Сахалине средняя себестоимость килограмма блинов составляет 95 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 91 рубль, на Камчатке — 87 рублей, в Якутии — 86 рублей, в Хабаровском крае — 73 рубля.

Чуть дешевле блины в Крыму — 64 рубля, в Иркутской области — 62 рубля, в Самарской области — 60 рублей, в Красноярском и Краснодарском краях — 59 рублей, в Татарстане — 57 рублей, в Калининградской и Воронежской областях — 56 рублей, в Нижегородской и Свердловской областях — 55 рублей.

Еще ниже стоимость килограмма блинов будет в Новосибирской и Псковской области — 53 рубля, в Пермском крае — 52 рубля, в Волгоградской и Оренбургской областях — 50 рублей, в Вологодской области — 49 рублей, подсчитали в "Эвотор".