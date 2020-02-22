МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Россияне в выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, увеличивают покупки спортивных товаров, активно тратят средства на одежду и обувь, а также на товары в супермаркетах, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке (РСХБ).

Банк оценил влияние Дня защитника Отечества на покупательную активность россиян. По данным РСХБ, в период с 22 по 24 февраля общий объем трат держателями карт банка увеличивается на 60%.

"Самыми популярными становятся покупки в категории спорттоваров: количество операций по картам здесь увеличивается в 2,7 раза. На втором месте супермаркеты, одежда, обувь и аксессуары — в 2,5 раза. Траты в кафе и ресторанах вырастают в 2 раза, а на покупки детских игрушек накануне праздника россияне начинают тратить больше в 1,9 раза", — рассказали в РСХБ.

При этом мужчины в праздничные дни предпочитают тратить деньги в кафе, ресторанах и супермаркетах, а женщины начинают расходовать больше средств в салонах красоты, магазинах одежды, обуви, аксессуаров и детских игрушек. По оценке банка, средняя стоимость подарка на 23 февраля в Москве составляет 2,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 1,5 тысячи, в российских регионах — около 800 рублей.

Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк отметила, что граждане планируют семейные развлечения на дни отдыха и активнее совершают покупки, в том числе — с помощью банковских карт.

"Интересно, что больше всего увеличивается количество покупок в категории спорттоваров. Приятно предположить, что наши девушки и женщины делают полезные подарки своим мужчинам на 23 февраля, предпочитая видеть их в хорошей физической форме", — добавила Деменюк.