ВЛАДИВОСТОК, 22 фев /ПРАЙМ/. Соленую красную икру закупает Россия, Украина и Белоруссия, но мороженая несоленая икра в ястыках также пользуется спросом в Азии, где ее готовят по собственным рецептам, сообщил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат облдумы Максим Козлов.

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что лососевую икру покупают только в России, Белоруссии и на Украине, а остальному миру она не нужна.

"Лососевую пробойную соленую икру действительно закупают эти страны (Россия, Белоруссия и Украина — ред.). Азиатские страны в большей степени покупают мороженую икру в ястыках, несоленую — это немного другой продукт, скажем, полуфабрикат. В Азии они используют собственный рецепт засолки, с соей, готовят свои блюда — там своя специфика, своя кухня", — сказал собеседник.

Он отметил, что не обладает данными о том, закупают ли несоленую икру европейские страны.