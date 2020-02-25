ВЛАДИВОСТОК, 25 фев /ПРАЙМ/. Приморье в 2019 году экспортировало в страны Азиатско-Тихоокеанского региона продукции агропромышленного комплекса на 1,6 миллиарда долларов, сообщает правительство региона.

"В прошлом году продукция агропромышленного комплекса Приморья экспортировалась в Китай, Республику Корея и Японию. Большая часть экспорта – почти 1,4 из 1,6 миллиарда долларов – приходится на рыбу и морепродукты", — говорится в сообщении.

Масличных семян и плодов экспортировано на 72,2 миллиона долларов, злаков – на 35,8 миллиона, жиров и масла – 15,7 миллиона долларов.

Как уточнил РИА Новости представитель правительства региона, в 2018 году экспорт составил 1,5 миллиарда долларов.

Ключевая задача регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" — достижение показателя в 2,36 миллиарда долларов к 2024 году. По данным властей региона, целевой показатель на 2019 год выполнен на 100%.