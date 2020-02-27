БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил страну зоной, свободной от ящура, подписав соответствующий декрет.

"Наша страна — территория, свободная от ящура, благодаря вакцинации", — сказал он на встрече с сельхозпроизводителями, которая транслировалась в Twitter.

По словам Мадуро, Венесуэла предприняла ряд мер, в числе которых вакцинация скота на государственных и частных производствах, профилактика и борьба с заболеванием в приграничных с Колумбией штатах.

Чуть ранее Колумбия также вернула себе статус страны, свободной от ящура, власти поставили цель удвоить экспорт мяса в ближайшие годы.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже — через мясо.