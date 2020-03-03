МОСКВА, 3 мар /ПРАЙМ/. Россиянки хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, косметику и парфюмерию — и российские мужчины планируют дарить именно такие подарки, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в феврале 2020 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет. Эксперты побеседовали с более 3 тысячами мужчин и женщин. В 2020 году число мужчин, планирующих поздравить россиянок с Международным женским днем, выросло по сравнению с прошлым годом — до 93% с 90%.

"Сильнее всего в этот праздник девушки хотят получить в подарок ювелирное украшение (41%), а также косметику и парфюмерию (40%). Почти треть (31%) россиянок будет рада подарочным сертификатам, а 23% нужны туристические путевки. Гаджеты интересны только 16% женщин. Примечательно, что мужчины практически угадали с выбором подарка на 8 Марта", — говорится в сообщении по итогам исследования.

Так, мужчины планируют дарить женщинам косметику и парфюмерию (43%), ювелирные украшения (26%) и подарочные сертификаты (22%). По 11% опрошенных подарят бытовую технику или одежду и обувь, 10% — гаджет, 9% — посуду. В свою очередь 6% мужчин считают лучшим подарком книгу, 4% намерены подарить алкоголь, по 2% — путевку или животное.

С точки зрения расходов на подарок, 35% российских мужчин готовы к 8 Марта потратить от 1 до 3 тысяч рублей. Еще 24% планируют купить подарок на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 10 тысяч. В свою очередь 18% респондентов планируют потратить до 1 тысячи рублей.

Большинство женщин (40%) в 2019 году получили в подарок на Международный женский день косметику и парфюмерию. Далее в рейтинге подарков следовали ювелирные украшения (19%), подарочные сертификаты (18%), одежда и обувь (11%), бытовая техника (7%). "В целом довольны подарками остались 83% женщин. Больше всего презенту были рады россиянки от 56 лет и старше, так ответили 92% респондентов этого возраста", — отмечает "Авито".