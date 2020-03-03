РФ обсуждает возможность рыболовства в экономической зоне Уругвая - глава Росрыболовства
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар /ПРАЙМ/. Россия обсуждает возможность вылова биоресурсов в экономической зоне Уругвая, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"(Несколько дней назад) была встреча с министром сельского хозяйства и рыболовства Уругвая. С ним обсуждали возможности доступа российских компаний в экономическую зону Уругвая. Они сказали, что в целом это возможно", — отметил он.
Росрыболовство будет прорабатывать с российскими компаниями условия захода в эту зону и условия участия на аукционах на приобретение лицензий на вылов.
В настоящее время в Латинской Америке есть только добыча краба в экономической зоне Аргентины, которую осуществляет совместная российско-аргентинская компания.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200303/831012097.html