БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар /ПРАЙМ/. Россия обсуждает возможность вылова биоресурсов в экономической зоне Уругвая, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"(Несколько дней назад) была встреча с министром сельского хозяйства и рыболовства Уругвая. С ним обсуждали возможности доступа российских компаний в экономическую зону Уругвая. Они сказали, что в целом это возможно", — отметил он.

Росрыболовство будет прорабатывать с российскими компаниями условия захода в эту зону и условия участия на аукционах на приобретение лицензий на вылов.

В настоящее время в Латинской Америке есть только добыча краба в экономической зоне Аргентины, которую осуществляет совместная российско-аргентинская компания.