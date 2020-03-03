БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар /ПРАЙМ/. Аргентина заинтересовалась российской технологией по получению полезных материалов из отходов краба, сообщил журналистам директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

Он вместе с делегацией Росрыболовства находится в Буэнос-Айресе, где состоялось заседание комиссии России и Аргентины по рыболовству.

"Мы предложили (Аргентине) сотрудничество в области новых технологий использования отходов производства крабов в виде хитозана и хитина. Эта субстанция сегодня используется везде, она используется и в косметологии, и в создании полиматериалов. По мнению российских ученых, именно крабовые отходы, точнее, панцири, — лучшее сырье для хитина", — отметил он.

У Аргентины нет таких технологий. При этом компании испытывают большие проблемы с утилизацией отходов.

"Идея им нравится, потому что сегодня за утилизацию отходов крабового производства они платят деньги. Если все получится, это будет хорошая совместная научная работа", — сказал Колончин.