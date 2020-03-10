ВЛАДИВОСТОК, 10 мар /ПРАЙМ/. Свыше 40 очагов африканской чумы свиней зарегистрировано в Приморье, 10 из них остаются действующими, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Очаги зафиксированы с лета 2019 года, когда в регионе появилась АЧС.

"По состоянию на 4 марта 2020 года на территории Приморского края зарегистрировано 45 эпизоотических очагов по африканской чуме свиней, из них в 35 очагах принято решение о снятии ограничительных мероприятий. Неоздоровленными остаются 10 очагов в дикой природе (Пограничный район – 3 очага, Хорольский район – 5 очагов, Кировский район – 1 очаг, Октябрьский район – 1 очаг)", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.