МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Продуктов и непродовольственных товаров в московских магазинах шаговой доступности в достатке — отсутствие отдельных видов продукции на полках является скорее исключением из правил, ажиотаж среди москвичей также не наблюдается, в этом убедились корреспонденты РИА Новости, которые посетили более десятка магазинов в разных районах столицы.

Сообщения о росте спроса на различные товары (в основном — длительных сроков хранения) в магазинах из-за коронавируса появились в выходные. В целом обстановку в магазинах можно охарактеризовать как относительно спокойную: люди покупают обычные товары — молоко, яйца, алкоголь, сладости; очереди на кассах обычные, от одного до трех человек.

Как убедились корреспонденты агентства, на полках магазинов имеется достаточно товаров: как скоропортящихся, так и длительного хранения, включая макароны, крупы и туалетную бумагу. К вечеру подходят к концу запасы свежего хлеба, что является обычным явлением. Продавщица одной из торговых точек на вопрос о спросе из-за коронавируса пожимает плечами: "Не знаю, у нас все как обычно".

Впрочем, в отдельных магазинах проблемы все же были: в одном из них пустели полки с макаронами, в другом — с крупами. Сотрудница этого магазина подтвердила: "У нас склад уже пустой там, все быстро раскупили утром". В некоторых магазинах поредели полки с туалетной бумагой. Работница кассы в другом магазине рассказала, что с утра наблюдается спрос на гречку, макароны и спички. В гипермаркетах вокруг Москвы покупателей несколько больше, чем для обычного воскресного вечера. Некоторые люди берут товары длительного хранения про запас.

Традиционно не обходится и без юмора. "Когда у вас уже продукты кончатся?" — спрашивает продавщицу возрастной мужчина в спортивной куртке. "А почему они должны закончиться?" — с улыбкой переспрашивает женщина. Заметив на ленте туалетную бумагу и коробку с макаронами, которые корреспондент РИА Новости взял для эксперимента, она усмехается: "Тоже к коронавирусу готовитесь?".

Собеседник РИА Новости на российском рынке торговли сообщил, что в настоящее время имеет место повышенный спрос на отдельные товары: спрос на крупы, макароны и мясо выше сезонного на 15-20%. "Но рост не слишком большой — обычно в это время он и так высок на продукты, которые популярны в пост", — сказал собеседник агентства.

Комментируя сообщения об опустевших полках в отдельных торговых объектах, эксперт отметил, что в основном это касается "магазинов у дома" — небольших помещений, в которых невозможно держать большие запасы товаров. "Товар туда доставляют с учетом обычного спроса на короткий промежуток, и сейчас сети перестраивают доставку с учетом выросшего спроса", — пояснил он.