Актуализирована информация о заказах из "Утконоса" в пятом-шестом абзацах, соответствующим образом обновлен заголовок, добавлен последний абзац.

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Торговая сеть "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) временно увеличила сроки и минимальную сумму заказа в своем интернет-магазине на фоне роста числа заказов в последние дни, говорится в сообщении "Перекрестка".

"В последние дни в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru возросло количество и объем заказов. Многие товары традиционно закупаются впрок. В условиях повышенной загрузки наших мощностей мы временно изменили условия доставки. Увеличение сроков и минимальной суммы заказа позволит нам гарантированно доставить заказы в полном объеме и в указанное время", — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что делает все возможное для поддержания высокого уровня сервиса — ритейлер ищет возможности наращивать мощности доставки, увеличивает число машин и курьеров. "Перекресток" также приносит извинения за временные неудобства.

Согласно информации на сайте "Перекрестка", сейчас минимальная сумма заказа для доставки по Москве и Московской области — 4 тысячи рублей, ранее минимальная сумма составляла 1 тысячу рублей. По данным сайта торговой сети, в настоящий момент ближайшей датой доставки является 20 марта, пятница.

На выходных к своим клиентам обратился онлайн-гипермаркет продуктов питания "Утконос", компания допустила задержки в доставке товаров из-за роста спроса в последние дни. В понедельник минимальную сумму заказа повысил и "Утконос".

Если днем 16 марта минимальная сумма в интернет-магазине составляла 1 тысячу рублей, то к вечеру она была повышена до 2,5 тысячи рублей. В свою очередь минимальная сумма заказа для самовывоза из продуктомата — 1 тысяча рублей. По данным сайта "Утконоса", сейчас ближайшая дата доставки товаров из интернет-магазина — 25 марта, среда.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.