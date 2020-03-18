МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Предложения Минсельхоза РФ по внесению изменений в технический регламент на масложировую продукцию по норме содержания глицидиловых эфиров находятся на согласовании в федеральных ведомствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз России подготовил предложения по внесению изменений в технический регламент на масложировую продукцию… в части установления нормирования показателей "глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол" для растительных масел. При введении нормативов указанных показателей… предусматривается переходный период. Указанные предложения в настоящее время находятся на согласовании в федеральных ведомствах", — сообщили в пресс-службе.

Масложировой союз поддерживает предложения министерства, но считает избыточным нормирование в растительных маслах, используемых в качестве масложирового сырья, говорится в письме в адрес министерства (имеется в распоряжении РИА Новости). По мнению союза, переходный период отрасли для пальмового, пальмоядрового масел и их фракций, кокосового масла в переходный период может составлять до 3 лет, а для отечественных растительных масел и жиров различного назначения — продлиться до до 2025 года. На инвестиции в модернизацию отрасли может потребоваться до 50 миллиардов рублей.

Глицидиловые эфиры (GE) — вещества, которые образуются во время рафинации и дезодорации масел. В 2008 году Международное агентство по изучению рака (IARC) включило эти контаминанты в список потенциально возможных канцерогенов.

Коллегия Евразийской экономической комиссии предложила внести изменения в техрегламент на масложировую продукцию по содержанию GE во всех растительных маслах не более 1 миллиграмма на килограмм. В свою очередь исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает, что масложировая продукция, содержащая более 1 миллиграмма на килограмм GE, не оказывает прямого влияния на здоровье человека: чтобы глицидиловые эфиры действительно повлияли на здоровье, необходимо употреблять несколько литров растительного масла ежедневно.

В настоящее время содержание глидицидловых эфиров в рафинированных маслах и продуктах их переработки в России определено в диапазонах 0,3-10,52 миллиграмма на килограмм для пальмового масла, 0,012-2,1 миллиграмма на килограмм для подсолнечного, 0,15-1,8 миллиграмма на килограмм — для кукурузного масла, 0,014-2,6 миллиграмма на килограмм и 0,01-1,10 миллиграмма на килограмм — для соевого и рапсового масла.