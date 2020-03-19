МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Средний чек в интернет-магазине сети "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) за минувшие выходные вырос до почти 6 тысяч рублей, сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Торговые сети с начала марта фиксируют повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы, на фоне новостей о распространении коронавируса и росте курса основных валют. Российские власти неоднократно указывали на то, что дефицита продуктов в стране нет.

"Сейчас наши магазины продолжают работать в обычном режиме. Однако, начиная со второй недели марта, особенно в Москве мы отмечаем увеличение покупок про запас со стороны наших клиентов. За период с 1 по 18 марта рост наших продаж значительно ускорился, до более 17%", — сказал Шехтерман в ходе телефонной конференции.

"Средний чек в интернете за прошедшие выходные также значительно вырос — до почти 6 тысяч рублей за новые заказы", — добавил он.

Вместе с тем, по словам топ-менеджера, ситуация является хорошей возможностью для привлечения новых клиентов в интернет-магазин. "Благодаря значительным инвестициям в нашу онлайн-платформу и инфраструктуру доставки, которые были осуществлены в прошлом году, мы можем справиться с ростом спроса на эти услуги", — указал Шехтерман.